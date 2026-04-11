مؤسسة النفط تعلن آخر تحديث لـ«أرصدة المستودعات وحركة الناقلات»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، عن آخر تحديث لأرصدة المستودعات النفطية وحركة الناقلات في عدد من المواقع الحيوية، حيث أظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في الإمدادات وتواصل عمليات التفريغ في بعض المستودعات.

وفي مستودع طرابلس، بلغ رصيد البنزين 27162 طنًا متريًا، والديزل 6048 طنًا، بينما سجل الغاز 676 طنًا متريًا. كما أشارت البيانات إلى وجود ناقلة بنزين وناقلة غاز تخضعان حاليًا لعمليات التفريغ.

أما مستودع مصراتة، فقد سجل رصيدًا من البنزين بلغ 14548 طنًا متريًا، والديزل 27758 طنًا، والغاز 2250 طنًا، مع وجود ناقلة ديزل قيد التفريغ.

وفي مستودع الزاوية، بلغ رصيد البنزين 9928 طنًا متريًا، والديزل 19355 طنًا، والغاز 1046 طنًا، مع وجود ناقلة ديزل في حالة انتظار.

وفي مستودع طبرق، سجلت الكميات 11077 طنًا من البنزين، و3923 طنًا من الديزل، و56 طنًا من الغاز، دون تسجيل أي حركة ناقلات في الوقت الحالي.

أما مستودع بنغازي، فقد بلغ رصيد البنزين 24381 طنًا متريًا، والديزل 7669 طنًا، والغاز 1653 طنًا، مع وجود ناقلة غاز تحت التفريغ وناقلة ديزل في حالة انتظار.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات الإمداد والتفريغ تسير بشكل منتظم لضمان استقرار السوق وتغطية احتياجات المستهلكين في مختلف المناطق.