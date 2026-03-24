مؤسسة النفط تعلن أرصدة «البنزين والديزل» في المستودعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أحدث تحديث لأرصدة الوقود في المستودعات الرئيسية في ليبيا، إلى جانب حركة الناقلات المرتبطة بعمليات الإمداد والتفريغ، وذلك ضمن متابعة دورية تهدف إلى ضمان استقرار إمدادات الوقود في مختلف مناطق البلاد.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن التحديث الصادر بتاريخ 24 مارس 2026 يشمل بيانات مخزونات البنزين والديزل والغاز في مستودعات طرابلس ومصراتة والزاوية وبنغازي وطبرق، إضافة إلى حركة الناقلات العاملة في عمليات التوريد والتفريغ.

وبحسب البيانات، بلغ رصيد مستودع طرابلس نحو 15499 طنًا متريًا من البنزين و6075 طنًا من الديزل و2037 طنًا من الغاز. وتشهد حركة الميناء وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ وأخرى في الانتظار، إضافة إلى ناقلة غاز تحت التفريغ.

وفي مستودع مصراتة، سجلت الأرصدة 44143 طنًا من البنزين و5400 طن من الديزل و789 طنًا من الغاز. وتشير حركة الناقلات إلى وجود ناقلة ديزل تحت التفريغ وأخرى في وضع الانتظار.

أما مستودع الزاوية فقد بلغ رصيد البنزين فيه 8837 طنًا، بينما وصل مخزون الديزل إلى 19399 طنًا متريًا بعد استلامه من المصفاة، في حين بلغ مخزون الغاز 345 طنًا. وتظهر بيانات الحركة وجود ناقلة بنزين في الانتظار، بينما أنهت ناقلة ديزل عمليات التفريغ.

وفي شرق البلاد، أظهرت البيانات أن مستودع بنغازي يحتوي على 55314 طنًا من البنزين و27379 طنًا من الديزل و426 طنًا من الغاز. وتشهد حركة الميناء ناقلة بنزين أنهت عمليات التفريغ، في حين تواصل ناقلة ديزل عملية التفريغ.

وفي مستودع طبرق، بلغت أرصدة البنزين 22510 أطنان متريّة، بينما سجل مخزون الديزل 1751 طنًا والغاز 182 طنًا. وتشير حركة الناقلات إلى ناقلة بنزين أنهت التفريغ وأخرى محملة بالديزل في وضع الانتظار.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه التحديثات تأتي في إطار متابعة المخزون الاستراتيجي من الوقود وضمان انتظام عمليات التوريد والتوزيع بما يساهم في استقرار الإمدادات في مختلف المدن الليبية.