مؤسسة النفط تعلن معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال 24 ساعة

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد، 30 يونيو 2025، تقريرها اليومي الخاص بمعدلات الإنتاج النفطي والغازي، مسجلة استمرار الإنتاج بوتيرة مستقرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجل إنتاج النفط الخام مستوى بلغ 1,376,506 برميل، في حين بلغ إنتاج المكثفات حوالي 52,168 برميل.

أما إنتاج الغاز فقد وصل إلى 2.546 مليار متر مكعب، مما يعكس استمرار النشاط الطبيعي في قطاع النفط والغاز وتحقيق معدلات إنتاج جيدة تدعم السوق المحلية والتصدير.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بالشفافية في نشر البيانات اليومية، والعمل على زيادة الإنتاج بما يخدم الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.