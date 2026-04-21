«مؤسسة النفط» تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المحلي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تنظيم اجتماع تقابلي جمع مسؤوليها مع ممثلين عن شركات القطاع الخاص والمستثمرين المحليين، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في الصناعات النفطية، وفق بيان رسمي صادر عنها.

وشارك في الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للصناعات، ومدير إدارة المشاريع الصغرى، إلى جانب مختصين وممثلين عن شركات عاملة في مجال الصناعات النفطية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين.

وناقش المشاركون فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات الحيوية، من بينها تكرير النفط والصناعات التحويلية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية النفطية، والاستفادة من المنتجات النفطية والغازية.

كما تناول الاجتماع مشاريع تقليل حرق الغاز والتوسع في الطاقة البديلة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى تطوير القطاع وتعزيز كفاءته.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المؤسسة لإشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، من خلال توفير بيئة استثمارية مناسبة تعتمد على آليات واضحة للتعاون في مختلف المجالات ذات الصلة.

وأكدت المؤسسة التزامها بمواصلة التنسيق مع القطاع الخاص، والعمل على تطوير فرص استثمارية تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الاستفادة من الموارد الوطنية، بما يدعم مسار النهوض بقطاع النفط والغاز في البلاد.