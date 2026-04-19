مؤسسة النفط تكشف آخر تحديث لـ«أرصدة المستودعات وحركة الناقلات»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن آخر بيانات أرصدة المستودعات النفطية وحركة الناقلات في عدد من المدن الليبية، ضمن متابعتها الدورية لتأمين إمدادات الوقود في السوق المحلي.

وأوضحت البيانات أن مستودع طرابلس سجل أرصدة بلغت 22,186 طن متري من البنزين، و14,984 طن متري من الديزل، و1,055 طن متري من الغاز، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين، ووصول ناقلة بنزين أخرى يوم 21 ابريل، إضافة إلى ناقلة غاز تحت التفريغ.

وفي مستودع مصراتة، بلغت أرصدة البنزين 41,246 طن متري، والديزل 13,548 طن متري، والغاز 2,589 طن متري، مع تفريغ ناقلة بنزين، إلى جانب توقع وصول ناقلة ديزل يوم 20 ابريل.

أما مستودع بنغازي، فقد سجل 7,662 طن متري من البنزين، و9,084 طن متري من الديزل، و3,530 طن متري من الغاز، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين واحدة.

وفي مستودع الزاوية، بلغت الأرصدة 5,375 طن متري من البنزين، و18,024 طن متري من الديزل، و793 طن متري من الغاز، مع توقع وصول ناقلة بنزين يوم 21 ابريل.

كما أظهرت بيانات مستودع طبرق تسجيل 5,455 طن متري من البنزين، و6,627 طن متري من الديزل، و57 طن متري من الغاز، دون تسجيل بيانات لحركة ناقلات في الجدول المرفق.