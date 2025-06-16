مؤسسة النفط تكشف كميات الغاز والنفط المستهلكة خلال أسبوع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إجمالي كميات الغاز الطبيعي والنفط الخام المحالة إلى جهات الاستهلاك المختلفة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى استمرار إمداد القطاعات الصناعية والكهربائية بالوقود اللازم لتأمين احتياجاتها.

وبحسب بيانات المؤسسة، فقد بلغ إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي حوالي 7.62 مليار قدم مكعب، وبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للغاز نحو 1.09 مليار قدم مكعب.

وجاءت الشركة العامة للكهرباء في المرتبة الأولى من حيث استهلاك الغاز، بكمية 6.6 مليار قدم مكعب، بينما استهلكت مصانع الأسمنت نحو 590 مليون قدم مكعب، في حين بلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب وبعض المصانع الصغيرة نحو 245 مليون قدم مكعب.

أما على صعيد النفط الخام، فقد تم توجيه 108,816 برميلاً من الخام إلى جهات الاستهلاك المحلي، بما يضمن استمرار العمليات الصناعية والإنتاجية دون انقطاع.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات التوزيع تمت بانسيابية تامة، وفق المخطط المعتمد لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددة على التزامها بتأمين الإمدادات رغم التحديات اللوجستية والفنية.