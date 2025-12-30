مؤسسة النفط تكشف خطط 2026 لتعزيز الإنتاج

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان وأعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء، أعمال ومشاريع عام 2026 لشركات نفوسة والزاوية وشمال أفريقيا للاستكشاف، إضافة إلى معهد النفط بالزاوية، وذلك في إطار الاجتماعات العمومية والسنوية المنعقدة بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، بحضور لجان الإدارة والمديرين العامين والمختصين.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة مسعود سليمان بجهود العاملين في القطاع، مؤكّدًا أن الأداء التشغيلي أسفر عن تحقيق معدل إنتاج يومي بلغ 1.375 مليون برميل من النفط و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز، مشيرًا إلى أن السلامة والتدريب وحماية البيئة تشكّل أولوية قصوى، إلى جانب استكمال منظومات القياس لتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الدقة التشغيلية.

واستعرضت الاجتماعات حصيلة مشاريع عام 2025، حيث سجلت شركة نفوسة ذروة إنتاج يومي بلغت 12 ألف برميل نفط و12.5 مليون قدم مكعب من الغاز، وأتمّت مشروع معدات الإنتاج المبكر EPF، ما ساهم في رفع معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ.

وحققت شركة الزاوية نسبة 77 في المئة من إنتاج الخام المكرر المستهدف خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2025، فيما واصل معهد النفط بالزاوية بناء الكفاءات الوطنية من خلال تخريج 267 خريجًا وتدريب 468 متدربًا من مختلف التخصصات.

ووقعت شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي عقد تنفيذ مشروع المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد مع شركة الواحة بالامتيازين 12 و13، وعزّزت معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية، ما أهلها لاجتياز متطلبات التأهيل المسبق لمشروع القطعة 31.

واختتمت الاجتماعات بإصدار حزمة من التوصيات ركّزت على الإسراع في تنفيذ مشاريع زيادة الإنتاج وتمكين فئة الشباب وتعزيز مهاراتهم، والحفاظ على مخرجات معهد النفط بالزاوية وفق أعلى المعايير، مع التأكيد على الدعم الكامل وغير المحدود من المؤسسة الوطنية للنفط لشركاتها والمعهد لإنجاز مهامهم.