مؤسسة النفط تناقش النشاط الاستكشافي لشركة نمساوية في حوض سرت

ناقشت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، اليوم الاثنين، خلال اجتماع فني مع نظرائها بشركة (OMV) النمساوية، النشاط الاستكشافي للشركة في الامتياز (103) بالقطعة (106/4) في حوض سرت، ويتمثل النشاط في إعادة الدخول لاستكمال الحفر في البئر الاستكشافية ب 1 – 106/4 (مؤمل إعصار)، التي وصلت إلى العمق النهائي المقرر (10,042 قدما) وجاري تقييمها.

كما استعرضت الشركة، خلال الاجتماع، “ما جرت دراسته وتقييمه من مؤملات بالمناطق التابعة لها في حوض سرت بالامتيازات (102، 103، م ن 29، م ن 74)، إضافة إلى برنامج العمل المقترح لعام 2025”.

هذا و”حضر الاجتماع عن المؤسسة، مدير إدارة الاستكشاف المكلف وعدد من المختصين بالإدارة، وعن الشركة نائب المدير العام، ومدير إدارة الاستكشاف، وعدد من الفنيين”.