مؤسسة النفط تُناقش مع «البريقة» توفير احتياجات الوقود

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان، ومدير إدارة التسويق الدولي المكلف ربيع عريبي.



وأفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بنشاط الشركة، وأبرزها عملية توريد الوقود والجداول الزمنية للتوريدات، والتحديات التي تواجه شركة البريقة.

وتطرق الاجتماع إلى المشروعات الجارية لزيادة السعة التخزينية للوقود والمشاكل المتعلقة بالموانئ وأرصفة التفريغ.

وتم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات بهدف استقرار عملية توريد الوقود، منها الموافقة على إنشاء مستودعات جديدة ضمن الميزانية المخصصة للشركة بما يحقق أعلى معدل من كفاية المخزون بما يلبي الاحتياجات المحلية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بجهود إدارة التسويق بالمؤسسة ومسؤولي شركة البريقة لتذليل الصعاب وتوفير الوقود في ظل أزمة قفل الحقول النفطية وتوقف مصفاة الزاوية.