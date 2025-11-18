مؤسسة النفط تنظم ورشة عمل لمناقشة تطوير مشاريع الغاز

نظمت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بفندق كورنثيا، ورشة عمل موسعة لمناقشة الرؤية الاستراتيجية لتطوير مشاريع الغاز في ليبيا، في إطار سعيها المستمر لزيادة إنتاج الغاز وتعزيز قدرات الحقول الإنتاجية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مسعود سليمان أن رؤية المؤسسة ترتكز على استغلال موارد الغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة وتصدير الفائض إلى الخارج، ودعم استقرار شبكة الكهرباء، وخلق فرص جديدة للاستثمار والتنمية، وتعزيز موقع ليبيا كمورد موثوق للطاقة في المنطقة.

وأكد أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب دراسة الوضع الحالي للمشاريع، والبحث في فرص التوسع ومواجهة التحديات القائمة، وهو ما ستتناوله أعمال الورشة.

وأشار سليمان إلى أن الغاز الطبيعي يشكل محرّكاً أساسياً لضمان أمن الطاقة، مشيداً بحجم الحضور الذي يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في مستقبل الطاقة والاقتصاد الوطني.

وأكد أن المؤسسة لديها مشاريع لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي، بما في ذلك مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب، والتي من المتوقع أن تدخل الإنتاج اعتباراً من بداية عام 2028.

وعرض مسؤولو إدارات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الاحتياطي والمشاريع وإدارة الغاز الطبيعي خططهم الفنية لتحقيق أهداف المؤسسة في تطوير إنتاج الغاز، فيما تناولت الورشة على مدار يومين الخطط الاستراتيجية لزيادة الإنتاج بالتوازي مع مشاريع تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما ناقشت الورشة جهود الشركات في الاستفادة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى مصدر للطاقة لدعم الشبكة الكهربائية الوطنية، مستعرضة المشاريع المنفذة والمنجزة ونسب إنجازها والمخطط الزمني للمشاريع المستقبلية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء وتصدير الفائض إلى الخارج.

وحضر الورشة عضو مجلس إدارة المؤسسة الدكتور خليفة عبد الصادق، إلى جانب رؤساء لجان إدارات الشركات النفطية ومدراء الإدارات والخبراء والمختصين من المؤسسة وشركاتها.