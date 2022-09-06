مؤسسة النفط تُؤكد حرصها على تزويد محطات الكهرباء بالغاز

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، حرصها على تزويد محطات الكهرباء بالغاز وخاصة محطتي الزويتينة والسرير الغربي.

وفي توضيح لها بشأن إعلان الشركة العامة للكهرباء زيادة ساعات طرح الأحمال بسبب نقص إمدادات الغاز بمحطتي الزويتينة والسرير الغربي، أكدت المؤسسة تعاونها التام والمطلق مع الشركة العامة للكهرباء، مشيرة إلى أنها في تواصل مستمر وتنسيق دائم معها لتوفير الإمدادات المتاحة من الغاز رغم ما تعانيه عدد من حقول الإنتاج النفطي من عدم تنفيذ العمرات وأعمال الصيانة المجدولة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت مؤسسة النفط أن توقف حقل الفارغ المرحلة الثانية فقط مع استمرار المرحلة الأولى دون توقف كان لأقل من نصف يوم تقريبًا وتم تعويض جزء من الغاز المفقود بتشغيل حقل الساحل، لافتة إلى أن هذه التوقفات متوقعة بسبب طبيعة عمليات الإنتاج.

ونوهت المؤسسة إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الوقود البديل اللازم لتوليد الكهرباء بشكل احتياطي لاستعماله عند الحاجة.

هذا ونشرت المؤسسة تفاصيل استهلاك محطات الشركة العامة للكهرباء من الغاز خلال 24 ساعة الماضية.