مؤسسة النفط تُتابع أعمال الصيانة بمواقع شركة «مليته»

ترأّس رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس، فعاليات ورشة عمل لغرض تقيّيم أعمال الصيانة بالمجمع الصناعي وحقل الوفاء التابعين لشركة “مليته” للنفط والغاز، ومعرفة الصعوبات والتحديات التي تواجهها وتُعِيق تحقيق مستهدفات المؤسسة في المحافظة على السلامة العامة وسلامة العمليات، وعلى زيادة معدلات الإنتاج، والحلول المناسبة لها، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد.

وبحسب ما أفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي في إطار حرص الإدارة العليا بالمؤسسة الوطنية للنفط على متابعة أداء شركاتها والوقوف على آخر المستجدات بمختلف أنشطتها، لتحسين كفاءتها والرفع من قدرات مستخدميها بما يكفل استمرارية تسيير أعمال القطاع بالصورة المثلى، ودعم اقتصاد الدولة الليبية.

وتم خلال فعاليات الورشة تقديم عرضاً مرئياً يتضمّن جُلّ نشاطات وعمليات الصيانة بالموقعين، حيث تم التركيز بشكل مُفصّل ومناقشة الجوانب الفنية بما يحقق المستهدف من المشاريع الهامة للشركة، كما تم باستفاضة مناقشة اعمال الصيانة اللازمة والحاجة الماسة لقطع الغيار الضرورية لإنجازها، في ظِل افتقار المؤسسة للميزانيات والموارد المالية لتحقيق وإنجاز هذه الأولويات، وتحديث التطبيقات والمنظومات المالية والفنية بالشركة.

كما تم التطرق إلى حاجة الشركة الى تطوير كوادرها والرفع من قدراتهم من خلال برامج تدريبية قصيرة ومكثّفة، وتطرق الحاضرون ايضاً لاهمية تحسين الخدمات التي يتلقّاها العاملين بمختلف مواقع الشركة، كالإقامة والاعاشة، وتحديث وصيانة مرافقها وتجهيزها وفقاً للمعاير المتعارف عليها، وتوفير بيئة عمل ملائمة ومناخ مناسب للمستخدمين، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد قام رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله بتوجيه لجنة إدارة الشركة بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات المعنية بالمؤسسة وتقديم تقارير تفصيلية بشكل دوري تتضمن الجوانب التي تمت مناقشتها خلال فعاليات هذه الورشة.

كما شدّد على عدة نقاط في مقدمتها ضرورة القيام بأعمال التفتيش الفني و القيام بأعمال الصيانة وفق الوقت المحدد لها والتقيّد بالجداول الزمنية المُعدّة مسبقاً، لتفادي أية مشاكل قد تُعيق عمليات الإنتاج، و إعطاء أولوية قصوى للاهتمام بالعنصر البشري وتثقيف العاملين بالشركة بكل النواحي الاقتصادية والمالية والفنية، وأهمية الحرص على تطبيق كافة المعايير في متابعة نشاط العمليات، ومراقبة الإنتاج وفق إجراءات السلامة المتعارف عليها، لتفادي المشاكل والإصابات التي قد تنجم نتيجة الأخطاء البشرية أو لأي سبب تِقني، ونوّه على أهمية الاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي في برامج السلامة وتطوير الكوادر بشكل مستمر، لضمان سلامة عمليات التشغيل بالمواقع النفطية المختلفة.

كما طالب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على ضرورة تحسين الخدمات التي يتلقّاها المستخدمين بمختلف مواقع الشركة والدفع بهم وتطويرهم من خلال تنفيذ برامج تدّريبية مركّزة وقصيرة وهادفة، للرفع من كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، مما يساهم في تحسين وتطوير كل أعمال ونشاطات شركة مليته للنفط والغاز، وتحقيق مستهدفات المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على السلامة العامة وفي الحفاظ على استدامة الإنتاج وزيادته وتحقيق أعلى قدر ممكن من الدخل دعماً للاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد رئيس لجنة الإدارة المشغل بشركة مليته محمد بن شتوان، على أن لجنة الإدارة بالشركة تسابق الزمن وتعمل بكل طاقاتها لتحسين الخدمات التي يتلقّاها المستخدمين بكافة مواقعها، وتتابع بشكل دقيق كل الإدارات بها، للقيام بتحديث منظوماتها المالية والإدارية وتطوير أعمالها، و بما يمكّنها من تنفيذ كافة مشاريعها بالشكل المطلوب، وتحقيق مستهدفات المؤسسة الوطنية للنفط وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري والحفاظ على استدامة الإنتاج وزيادته.

وفي الختام وجّه صنع الله تحية شكر وتقدير لكل العاملين بشركة مليته بكافة مواقعها، على كل جهودهم المبذولة للحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته رغم كل الظروف، مؤكداً على استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في تقديم الدعم الكامل لهم ولجميع عاملي قطاع النفط في ليبيا.