مؤسسة النفط تُعلن السيطرة على تسرب نفطي قرب خزان «فروه»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، السيطرة على التسرب النفطي الذي حدث أثناء عملية شحن إحدى الناقلات فجر يوم الجمعة، بالقرب من خزان فروه في حقل الجرف البحري التابع لشركة مبروك للعمليات النفطية، والواقع على بعد 130 كم شمال غربي العاصمة طرابلس.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن ذلك تم من خلال تكاثف الجهود والتنسيق بين مؤسسة النفط وكل من شركة مبروك للعمليات النفطية وشركة مليته للنفط والغاز، حيث استطاعت فرق مكافحة الانسكابات إيقاف التسرب ومعالجة البقعة النفطية التى نتجت عن التسرب.

وفي هذا الصدد، صرح خالد بوخطوة مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، بأنه فور استلام البلاغ تم تفعيل غرف الطوارئ في كل من المؤسسة وشركتي مبروك ومليته وذلك بقيادة الموسسة، حيث تم ترتيب الأولويات للاستجابة الفورية وبدأت الأعمال بتأمين محيط المنصة وإبعاد الباخرة والاتفاق على إستراتيجية وآلية المكافحة من قِبل الخبراء بهذه الغرف، وعلى الفور بدأت أعمال المكافحة بمشاركة قاطرتين من شركة مبروك وقاطرتين تابعة لشركة مليته استدعيت لهذا الغرض بالإضافة لذلك تم الاستعانة بالشركات النفطية العالمية (توتال وإيني) وشركة OSRL العالمية المتخصصة فى مجال مكافحة التلوث البحري لتتبع ورصد حركة وحجم و التأثير المتوقع للبقعة النفطية، ومن خلال هذه المعلومات والبيانات تم التمكن من وضع خطة عمل واضحة لمعالجة التسرب.

وبهذا الخصوص علق المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط قائلا، إنه من المتوقع حدوث هذه الحوادث نتيجة العمليات التشغيلية والمهم هو القدرة على سرعة الاستجابة والجاهزية للفرق المتخصصة بأعمال المكافحة ولقد أظهرت فرق الطوارئ في المؤسسة والشركات التابعة لها مستوى عالي ومتميز فى التعامل مع هذا الحدث.