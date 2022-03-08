مؤسسة النفط تُعلن فتح صمام الرياينة على خط «الشرارة – الزاوية»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فتح الصمامات الواقعة في منطقة الرياينة على خط «الشرارة – الزاوية» بعد أقفالها من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أنّه بدء ضخ انتاج النفط من خط «الشرارة – الزاوية»، مشيرة في الوقت نفسه أنّه لم يتم فتح صمام الفيل بسبب التخريب وإزالة بعض المعدات من الصمام.

وذكرت المؤسسة الوطنية للمفط أنّ المقفلون تسببوا في أعمال تخريب لحقت بالصمامات الأمر الذي أدى الى تدخل فرق الصيانة بشركة اكاكوس لاصلاح وتغيير الاجزاء المعطوبة بالصمام واعادة فتحه وفقا للمعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة بالخصوص.