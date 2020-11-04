مؤسسة النفط تُناقش عمليات الإنتاج بشركة «السرير» النفطية

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، برئيس لجنة إدارة شركة السرير للعمليات النفطية فتحي عيسى.

وبحسب ما أفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة كل الجوانب المالية والفنية واللوجستية المتعلقة بالشركة، حيث أعطى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط توجيهاتهم للجنة إدارة الشركة إلى السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة عمليات الإنتاج.

كما ناقش الحاضرون بشكل موسع الوضع المالي للشركة ، حيث أكد صنع الله في هذا الصدد بأن المؤسسة ستقدّم الدعم اللازم للشركة، بما في ذلك مرتبات مستخدميها، منوهاً بأن المؤسسة تحتاج بشكل عاجل وملحّ جداً للميزانيات المطلوبة للقيام بعمليات الصيانة والعمرات بجميع مواقعها، وأيضاً لإنجاز المشاريع المتوفقة والتي ستدر الأموال اللازمة والتي تحتاجها الدولة الليبية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمة المالية الخانقة، والتي لن نجتازها إلا بتسييل الميزانيات التي يحتاجها قطاع النفط، ولكي تتمكن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها وإنجاز كل مهامها، لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض به من جديد، والحفاظ على المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، وفق قوله.