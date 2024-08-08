مؤسسة النفط تُناقش مشاريع «مليته» في الحقول والمنصات البحرية

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، يومي الأربعاء والخميس، في اجتماعين فنيين مع مسؤولي شركة “مليتة” للنفط والغاز، نشاطات الشركة للعام 2024، ومشاريعها المنجزة والمرتقبة بالحقول البرية والمنصات البحرية لتحقيق زيادة للإنتاج تُقدر بـ30 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى مناقشة ميزانية الشركة لعام 2025.



كما اطلع مسؤولو المؤسسة على الأعمال التي يجري تنفيذها بالتركيبة البحرية (أ) لنقل حوالي 160 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى مجمع مليتة الصناعي، وتعزيز استقرار تزويدات الغاز مستقبلاً.

وحضر الاجتماعين، مديرو الإدارات الفنية بالمؤسسة وعضوا لجنة إدارة الشركة، ومختصون وفنيون وماليون من الجانبين، وممثلون عن شركات تقنية ليبيا والجوف وعن الشريك الأجنبي شركة إيني الإيطالية.

وتم إنشاء شركة “مليته” للنفط والغاز بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم ( 253) لسنة 2008م، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، بالموافقة على أسس الإتفاق المُبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى شمال أفريقيا بتاريخ 16 أكتوبر2007م، والذى ينص على دمج أصول ونشاط كلاً من شركة إيني للنفط وشركة مليته للغاز، ويبدأ تطبيقه في 1 يناير 2008م.

وُتدير الشركة عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة فى ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم .

كما تدير الشركة أيضاً شبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليته الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليته الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة ” الدفق الأخضر Green Stream ”، ويُعد خط التصدير البحري هذا كأول ربط بين ليبيا وأوروبا.

كما تساهم شركة “مليته” للنفط والغاز فى سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغدي محطات توليد الكهرباء.