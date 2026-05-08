مؤسسة النفط: لا أضرار كبيرة بـ«مصفاة الزاوية» وإمدادات الوقود مستقرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن جميع العاملين داخل المرافق والمنشآت النفطية ومعهد النفط بمدينة الزاوية بخير، وذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط المجمع النفطي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 08 مايو 2026.

وأوضحت المؤسسة أن الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة أدت إلى سقوط مقذوفات في مواقع متفرقة داخل المجمع النفطي، دون تسجيل أضرار كبيرة حتى لحظة صدور البيان، رغم استمرار تصاعد حدة الاشتباكات وامتدادها إلى مناطق قريبة من المدينة السكنية المجاورة للمصفاة.

وأكدت المؤسسة أنه جرى تفعيل خطة الطوارئ بشكل فوري، حيث تم إخلاء جميع العاملين والموظفين وطلبة المعهد، باستثناء فرق الإطفاء والسيطرة على الحرائق، مع إطلاق صافرات الإنذار كإجراء احترازي لحماية الأرواح.

كما أشارت إلى أن الفرق المختصة في شركات الزاوية والبريقة وأكاكوس تعاملت مع الوضع بحذر شديد، واتخذت الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر، بما في ذلك إخلاء ميناء الزاوية النفطي من الناقلات وإيقاف تشغيل المصفاة بشكل احترازي لتجنب أي تداعيات محتملة.

وبحسب البيان، فإن إمدادات الوقود مستمرة بشكل طبيعي ولم تتأثر عمليات التزويد لمنطقة طرابلس والمناطق المجاورة، مع تأكيد توفر مخزونات كافية وخطط بديلة تشمل دعم الإمدادات من خزانات مصراتة في حال الحاجة.

كما أوضحت المؤسسة أن لجنة الطوارئ تتابع الوضع بشكل مباشر برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس مسعود سليمان، وبالتنسيق المستمر مع حكومة الوحدة الوطنية، من أجل متابعة المستجدات وتنفيذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات الموقف.

وأكدت المؤسسة استمرار جاهزية فرق الطوارئ في مختلف المواقع النفطية، تحسبًا لأي تطورات ميدانية قد تؤثر على عمليات الإنتاج أو التزويد، مع التشديد على أولوية حماية الأرواح والمنشآت ومنع وقوع أي أضرار بيئية.