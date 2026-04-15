مؤسسة النفط: نعمل على زيادة الإنتاج وفق «معايير السلامة»

عقدت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن شركة بي بي البريطانية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، لبحث ملفات تتعلق بدعم عودة الشركات العالمية للعمل داخل ليبيا، وفق ما أعلنت المؤسسة.

وجرى الاجتماع يوم أمس في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، بحضور مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، إلى جانب مدير شركة بي بي البريطانية فرع ليبيا، حيث ناقش الجانبان أطر التعاون والتنسيق لبدء الشركة نشاطها مجددًا داخل البلاد.

وتناول اللقاء سبل مواءمة عودة الشركة مع استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.

كما استعرض ممثلو شركة بي بي البريطانية توجهات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بخفض عمليات حرق الغاز، والحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات الدفيئة، في إطار السياسات البيئية المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، وتوسيع نطاق الشراكات الفنية والتشغيلية بما يدعم تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.