مؤسستان قطريتان تردان على دعاوى تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية”

قالت وكالة بلومبيرغ، إن عائلة الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف، رفعت دعوى قضائية أمام محكمة بفلوريدا في مايو 2022، تقول فيها أن بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر الخيرية القطرية حولتا مبلغ 800 ألف دولار إلى “القاضي” في تنظيم داعش فاضل السالم، الذي أمر بإعدام الصحفي.

وادعت العائلة أن قطر أقدمت عن عمد على تمويل المتطرفين من أجل زعزعة استقرار الحكومة السورية، ووصفت بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر الخيرية بأنهما متآمران يُزعم أنهما تم توجيههما لتسهيل المعاملات التي مولت تنظيم (داعش).

وقالت الوكالة اليوم الخميس، إن بنك قطر الوطني QNB ومؤسسة قطر الخيرية، يبحثان عن هويات الأفراد الذين قدموا وثائق تدعم دعوى قضائية رفعتها عائلة الصحفي الذي قطع (داعش) رأسه في سوريا، وفقا لوثائق قانونية قدمت في الولايات المتحدة.

ووصفت المؤسستان القطريتان هذه الاتهامات بأنها “لا أساس لها من الصحة”، حسبما نقلت بلومبرغ.

وقدمت المؤسستان طلبا في 12 مارس الجاري للحصول على أمر قضائي يسمح بالكشف عن هوية الشخص أو الأفراد، الذين قدموا سجلات مصرفية يُزعم أنها تربطهم بدفع أموال سهلت عملية قتل سوتلوف، مدعيتان أن سجلات البنك والتحويلات البنكية المقدمة للمحكمة مزورة.

وقال المستشار العام لبنك قطر الوطني إن البنك كان ضحية لمحاولة تشويه سمعة، وأنه يخطط لمحاسبة الأفراد الذين يقفون خلف ذلك “إلى أقصى حد يسمح به القانون”.

ونشر التنظيم المتطرف في سبتمبر العام 2014 فيديو ظهر فيه سوتلوف جالسا على ركبيته في منطقة صحراوية وإلى جانبه شخص ملثم يحمل سكينا، وادعى التنظيم وقتها أنه قام بذبحه.