مئات العراقيين يقتحمون القصر الجمهوي.. والجيش يعلن حظر تجوال في بغداد

اقتحم مئات المحتجين العراقيين القصر الجمهوري، مقر اجتماعات الحكومة، بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي اعتزال العمل السياسي، وسط تصاعد الأزمة في البلاد.

في غضون ذلك، أعلن الجيش العراقي فرض حظر كامل للتجوال في العاصمة بغداد يشمل المركبات والمشاة، ابتداءً من الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، بحسب بيان عسكري.

وقال الصدر إنه اتخذ قرارا قبل شهرين بعدم التدخل في الشؤون السياسية، لكنه أعلن الآن تقاعده النهائي من الحياة السياسية وإغلاق جميع مكاتبه السياسية في جميع أنحاء البلاد.

وفي يونيو الماضيأمر الصدر كتلته السياسية المؤلفة من 73 نائبا بالانسحاب من البرلمان، قائلًا إن طلبه استقالة نوابه كان تضحية منه من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول.

ويشهد العراق مواجهة متصاعدة بين أنصار التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي وهو تجمع أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.

وتصاعدت الأزمة مع اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان في نهاية يوليو الماضي، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بينما نظم أنصار الإطار التنسيقي اعتصامات في المنطقة الخضراء التي تضم هيئات حكومية ومقرات دبلوماسية أجنبية، مطالبين بتشكيل الحكومة أولا قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.