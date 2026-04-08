مئات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي.. ترامب: الاتفاق لا يشمل لبنان

شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا حادًا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مع استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على مقار وبنية تحتية للحزب في بيروت والبقاع وجنوب لبنان، فيما أعلنت السلطات اللبنانية عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بأن “المئات من عناصر حزب الله تعرضوا لهجوم مفاجئ على مقارهم في لبنان، في أكبر ضربة منذ عملية البيجر في سبتمبر 2024″، مشددًا على أن إسرائيل سبق وأن حذرت الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، من دفع ثمن باهظ لأي هجوم على إسرائيل نيابة عن إيران.

وأكد كاتس: “أصرينا على فصل الحرب مع إيران عن القتال في لبنان لتغيير الواقع وإزالة التهديدات لشمال إسرائيل”، وأضاف: “سيأتي دور الأمين العام لحزب الله لاحقًا”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله خلال 10 دقائق فقط، موضحًا أن العملية شملت مقرات قيادة وسيطرة، ومنظومات عسكرية، ومقرات استخبارات وهيئات مركزية للحزب كانت تُستخدم لتخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات إسرائيل ومواطنيها.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا لجميع السفن العاملة في المجال البحري بين مدينة صور ورأس الناقورة، محذرًا من نشاط حزب الله الذي يعرّض القطع البحرية للخطر، بحسب المتحدث الرسمي أفيخاي أدرعي.

وأعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين أن “المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطًا شديدًا على قدراتها الاستيعابية”، داعيًا إلى تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسريع وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة.

كما طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بإخلاء شوارع بيروت فورًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في العاصمة.

وكشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، البروفيسور بيار يارد، أن عدد الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية وصل إلى نحو 200 جريح، موزعين على مستشفيات بيروت الكبرى.

وأشار إلى أن عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات يقدر بحوالي 10 أشخاص فقط كحصيلة أولية، ولا يشمل من هم تحت الأنقاض، موضحًا أن الأعداد الحقيقية قد تصل بالمئات مع الوقت.

وأكد يارد، في حديث لإذاعة “سبوتنيك”، أن المستشفيات كانت في حالة جهوزية تامة، ووزارة الصحة أعلنت حالة الطوارئ في كل المستشفيات، وأنه تمت معالجة جميع الجرحى الذين وصلوا إلى قسم الطوارئ.

فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن “وقف إطلاق النار في لبنان أحد شروط إيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط”.

وأضاف المكتب الصحفي للرئاسة الإيرانية أن إيران قدّمت خطة من 10 بنود لتشكيل إطار لإنهاء الحرب، وكان من أهم شروطها إرساء وقف إطلاق النار في لبنان.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران “لا يشمل جبهة لبنان”، مشيرًا إلى أن السبب هو “حزب الله”، وأنه سيتم التعامل معهم.

وأكد ترامب أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان جزء من الاتفاق وأن الوضع يعتبر اشتباكًا منفصلًا عن الصفقة مع إيران.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل الجندي طوبال يوسيف ليبشيتز، عريف في لواء “غولاني”، وإصابة 5 جنود آخرين بدرجات متفاوتة خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان.

وأشار الجيش إلى أنه تم إبلاغ عائلة الجندي القتيل، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.