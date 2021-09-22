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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 11:41 | آخر تحديث: 22 سبتمبر 2021 - 11:43 نُشر: الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 11:41
دولي
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى المُبارك
القسطل
529 مستوطنا يقتحمون الأقصى

اقتحم 529 مستوطنا صهيونياً، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، قدموا خلالها شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

يُشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات “الهيكل المزعوم” دعوات للمستوطنين المتطرفين باقتحامه اليوم.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 22 سبتمبر 2021 - 11:43
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