مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم الأقصى بحماية قوات الاحتلال#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/A3wHlsOakr — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 4, 2022

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات حول هيكلهم المزعوم، عشية “عيد الغفران” وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وتضييقات على المتواجدين في الأقصى بسحب بطاقاتهم الشخصية وإخراج بعضهم قسراً من المسجد الأقصى.

دعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى يومي غداً وبعد غد تزامناً مع إعلان جماعات الهيكل اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة تزامناً مع عيد المستوطنين " الغفران" #الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/REjD4SkaVu — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 4, 2022

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إلى أن عشرات المستوطنين نفخوا بالبوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى.

تزامناً مع دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى للاحتفال بما يسمى "عيد الغفران"..

دعوات مقدسية لشد الرحال والربــاط في المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/zaPX57XpRw — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 4, 2022

وكان مئات المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى الليلة الماضية.

أعداد كبيرة من المستوطنين تؤدي طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى الليلة الماضية pic.twitter.com/1HKhcZ7MmP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 4, 2022

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.