مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022 - 09:27 | آخر تحديث: 4 أكتوبر 2022 - 09:35 نُشر: الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022 - 09:27
دولي
نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات حول هيكلهم المزعوم، عشية “عيد الغفران” وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وتضييقات على المتواجدين في الأقصى بسحب بطاقاتهم الشخصية وإخراج بعضهم قسراً من المسجد الأقصى.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إلى أن عشرات المستوطنين نفخوا بالبوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى.

وكان مئات المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى الليلة الماضية.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.

آخر تحديث: 4 أكتوبر 2022 - 09:35
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