مادورو: فنزويلا مستعدة للرد على أي تدخل أمريكي

أعلن الجيش الفنزويلي، الثلاثاء، أنه ينتشر بكثافة في مختلف أنحاء البلاد للرد على ما وصفه بـ “الإمبريالية” الأميركية، في وقت أفاد فيه البنتاغون بوصول حاملة طائرات أميركية إلى قبالة سواحل أميركا اللاتينية لدعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات.

وتحافظ الولايات المتحدة منذ أغسطس على وجود عسكري في البحر الكاريبي يشمل ست سفن حربية، مؤكدة أن الهدف هو مكافحة تهريب المخدرات إلى أراضيها، وقد أسفرت 20 غارة جوية على سفن مشتبه بأنها تحمل مخدرات عن مقتل 76 شخصًا على الأقل.

من جهته، اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الإدارة الأميركية تستخدم مكافحة المخدرات ذريعة للإطاحة به و”تغيير النظام بالقوة” والاستيلاء على نفط البلاد، مؤكداً استعداد بلاده للدفاع عن نفسها.

وقال مادورو إن فنزويلا تمتلك “القوة والنفوذ” للرد على أي تهديد أميركي، مضيفًا: “إن ضربت الإمبريالية وألحقت أضرارا، فسيصدر أمر بعمليات وتعبئة وقتال للشعب الفنزويلي بكامله”.