ماذا حدث للحساب الرسمي للبيت الأبيض على «إكس»؟

شهد الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة “إكس” صباح اليوم الخميس ظهور منشورات غريبة أثارت حالة من الجدل والتكهنات بين المتابعين بشأن مصدرها وأسبابها.

وتضمن المحتوى المنشور فيديوهان قصيران، تم لاحقًا حذف أحدهما، دون صدور أي توضيح رسمي من البيت الأبيض حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق على نشر هذه المقاطع، أم أن الأمر نجم عن خلل تقني، أو ربما كان نتيجة محاولة اختراق للحساب.

ويظهر أحد الفيديوهين قدمي امرأة، بينما يقتصر الفيديو الآخر على صوت رنة قصيرة دون أي سياق إضافي أو معلومات تفسيرية.

ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن يوضح طبيعة هذه المنشورات، في حين تابع المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي الموضوع باهتمام، متسائلين عن سبب نشر محتوى غير معتاد من حساب رسمي يمثل الإدارة الأمريكية.

ويستخدم حساب البيت الأبيض على “إكس” عادة لنشر البيانات الرسمية والأخبار المهمة المتعلقة بسياسات الإدارة الأمريكية، وهو ما يجعل أي محتوى غير تقليدي يثير فورًا الشكوك حول سلامة الحساب وأمنه.

هذا ويمثل حساب البيت الأبيض على “إكس” قناة رسمية لإطلاع الجمهور على السياسات والقرارات الحكومية الأمريكية، وأي محتوى غير مألوف أو غير رسمي من شأنه أن يثير تساؤلات حول أمان الحساب، خصوصًا في ظل المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاختراقات الإلكترونية وحوادث النشر العرضي على وسائل التواصل الاجتماعي.