ماكرون يحذّر: الحرية مهددة بأكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن “الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”، مشدداً على أن السلام في أوروبا أصبح رهناً بالقرارات السياسية الآنية، في إشارة مباشرة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والتدهور في النظام العالمي.

وفي خطاب تقليدي ألقاه أمام القوات المسلحة عشية اليوم الوطني الفرنسي، أعلن ماكرون عن تسريع خطة إعادة التسلّح الفرنسية عبر زيادة الإنفاق الدفاعي بـ 3.5 مليار يورو في 2026 و3 مليارات أخرى في 2027، ما يرفع إجمالي ميزانية الدفاع إلى نحو 64 مليار يورو بحلول 2027، أي ضعف ما كانت عليه عام 2017.

وأكد أن هذا التسريع يأتي في سياق مواجهة تحديات متراكمة تشمل تهديدات إلكترونية ونقصًا في الذخائر والأسلحة الدقيقة والطائرات المسيّرة، إلى جانب تعزيز الدفاعات الجوية والقدرات الفضائية.

وقال ماكرون: “لكي تُهاب فرنسا، يجب أن تكون قوية، استقلالنا العسكري لا ينفصل عن استقلالنا المالي”، داعياً الفرنسيين إلى تقبّل هذا الجهد الجماعي، معتبراً أن النفقات الدفاعية تمثل أيضاً رافعة اقتصادية للصناعات الوطنية.

ومن المقرر أن تُنشر مراجعة استراتيجية دفاعية جديدة يوم الإثنين، فيما يُنتظر تقديم تعديل لقانون البرمجة العسكرية خلال الخريف المقبل، بهدف ترجمة الزيادة في التمويل إلى قدرات فعلية على الأرض.