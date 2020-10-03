الرئيس الفرنسي يدعو «علييف» إلى وقف إطلاق النار في قره باغ

أفادت الرئاسة الأذربيجانية اليوم السبت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل هاتفيا برئيس البلاد إلهام علييف، ودعاه للعودة إلى نظام وقف إطلاق النار والمفاوضات حول إقليم قره باغ.

وأضاف المكتب الصحفي للرئاسة الأذربيجانية في بيان له اليوم السبت، أن علييف، من جانبه، قال لماكرون إن أرمينيا “وجهت ضربة كبيرة لعملية التفاوض بشأن قره باغ”، محملا إياها المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع.

وأشار علييف خلال المكالمة إلى أن 19 مدنيا أذربيجانيا قتلوا، وأصيب 60 آخرون بجروح نتيجة المعارك الجارية في قره باغ، حسب البيان.

وفي وقت سابق، بحث ماكرون الوضع في قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، حيث أكد الزعيمان “ضرورة عدم السماح بمشاركة إرهابيين أجانب في النزاع في الإقليم”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

والأحد الماضي، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.