ماكرون.. يُعلن فرض قيود جديدة بفرنسا وسط ارتفاعات اصابات «كورونا»

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بعدما سجلت فرنسا زيادة قياسية في عدد الإصابات بالمرض.

وقال ماكرون، في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا، أمس الأربعاء: “في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة … ستكون هناك قيود جديدة”.

وتشهد فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، في وقت سابق من أمس الأربعاء، تسجيل 18746 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لتصل الحصيلة الإجمالية للحالات إلى مستوى 653509 حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

كما رصدت فرنسا 80 وفاة جديدة، وعلى الرغم من أن هذا العدد يشهد كذلك ارتفاعا تدريجيا، إلا أنه بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.