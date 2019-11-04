مالية «الوفاق» تدرس وضع حلول لمطالبات أعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم العالي

التقى وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، بديوان الوزارة في طرابلس، اللجنة المُكلفة من قِبل رئيس المجلس الرئاسي للتواصل مع الوزارة لوضع تصور وحلول لمطالبات نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي ومناقشة المقترحات القابلة للتطبيق.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن وزير المالية قام بعرض الوضع المالي للدولة الليبية الحالي وتنامي بند المرتبات الذي أصبح يثقل كاهل الميزانية العامة على حساب برامج التنمية وبأن الدولة الليبية تسجل من أعلى معدلات الاستخدام العالمية.

كما قام الوزير خلال الاجتماع، بتوجيه دعوة للجنة والأكاديميين بالجامعات الليبية للمساهمة والمشاركة الفعالة للوصول إلى مقترح جدول مرتبات موحد يحقق العدالة الاجتماعية وكفاءة الانفاق العام لبند المرتبات مع مراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤليات ومعدلات الأداء، وفقًا للمكتب الإعلامي بوزارة المالية.