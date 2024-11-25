ما هو مخدر «الماجيك مشروم» المضبوط في مصر؟

ضبطت وزارة الداخلية المصرية، كميات كبيرة من المواد المخدرة من ضمنها مخدر “الماجيك مشروم”، في القاهرة، فما هو هذا المخدّر وما أضراره على متعاطيه؟

وأكدت الوزارة، “قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) باستغلال محل إقامته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة كمزرعة لزراعة فطر “المشروم المخدر” من خلال بذور جلبها من الخارج وصوب أُعدت لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه “الماجيك مشروم” وترويجه عن طريق “تجفيفه أو خلطه بشيكولاتة”.

وأضافت: “عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها ( 50 كيلو جرام تربة بداخلها فطر عيش الغراب المخدر “الماجيك مشروم” وزن المشروم بها 10 كيلو جرام- 2 كيلو جرام لفطر عيش الغراب المخدر “الماجيك” – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الكوكايين- لتر لمخدر الكيتامين- عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر الماجيك مشروم- لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP- مجموعة من الأدوات والخامات التى يستخدمها المتهم فى الزراعة والتصنيع )، ووتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (5 مليون جنيه).

وفقا لتقرير نشره موقع “ADF”، فإن “السيلوسيبين أو الماجيك مشروم هو عبارة عقاقير مخدرة، وتؤثر على جميع حواس الجسم، بالإضافة إلى تغير تفكير الشخص، وإحساسه بالوقت والعواطف، ويمكن أن تتسبب العقاقير المهلوسة في هلوسة الشخص، ورؤية أو سماع أشياء غير موجودة أو مشوهة، ويتم تناول المشروم السحري مخلوطًا بالشاي أو بالشوكولاتة”.

ما هو شكل الماجيك مشروم؟

شبيه بالمشروم أو الفطر العادي إلى حد كبير، وهناك العديد من أنواع الماجيك مشروم فالأكثر شيوعًا في أستراليا تسمى القمم الذهبية يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا للإنسان وقد تؤدي إلى الوفاة، ويمكن أن تأتي أيضًا على شكل مادة مجففة في كبسولات، و يظهر السيلوسيبين الاصطناعي على شكل مسحوق أبيض يمكن معالجته في شكل أقراص أو كبسولات أو إذابته في الماء”.

ما هي أضرار وتأثيرات “الماجيك مشروم” على الجسم؟

تبدأ تأثيرات “الماجيك مشروم” مع أول 5-10 دقائق عند تناوله كشوربة أو شاي ويمكن أن تستمر لمدة أربع إلى ست ساعات تقريبًا، وخلال هذا الوقت، يتعرض الشخص للشعور بهذه الأعراض، ومنها:النشوة، تغير في الوعي والمزاج والفكر والإدراك، اتساع حدقة العين، تغيرات إدراكية، مثل الهلوسة البصرية والسمعية، عدم ارتياح في المعدة وغثيان، الصداع، ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، التنفس بسرعة، القيء، احمرار الوجه والتعرق والقشعريرة، كما قد يؤدى إلى ظهور أعراض تهدد الحياة، وإذا تم تناول كمية كبيرة فقد يعاني الشخص من:القيء، إسهال، ضعف العضلات، الذعر أو جنون العظمة، ذهان، النوبات، غيبوبة، هلوسة شديدة، قلق، الخوف.

في السياق، كشف استشاري الأمراض العصبية والنفسية بجامعة عين شمس الدكتور جمال فراويز “أن مخدر المشروم الجديد المستحدث الذي يخلط إما بالشيكولاتة أو يتم تناوله عن طريق الفم أو تدخينه في السجائر يعد أحد أخطر الأنواع المستحدثة من المخدرات”.

وقال الدكتور فراويز “إن هذا المخدر يعتمد بالدرجة الأولى على مادة تسمى السيلوسيبين وهي مادة خطيرة تصل إلى الأعصاب والجهاز العصبي المركزي بشكل مباشر فتدمر وتتلف خلايا المخ بشكل سريع”.

وأوضح أن “تلك المادة تعمل بشكل مباشر على هرمون الدوبامين في الدماغ وعند ارتفاع مستوياته بنسب عالية للغاية نتيجة المخدر تبدأ الأعصاب في التخدّر التام والتلف ما يجعل المتعاطي يرى أشياء غير موجودة، ويسمع هلوسات سمعية غير حقيقية ويشعر بنشوة عالية حتى بدون علاقة وبسعادة مبالغ فيها مفرطة وشعور برغبة في التحدث بشكل هستيري، حتى أنه يتحدث مع الفراغ ويتخيل أفرادا يتحدث معهم أيضًا، نتيجة سريان تلك المادة إلى النواقل العصبية فى الدماغ”.

وبحسب قناة روسيا اليوم، أشار إلى أن “مخدر المشروم يعمل على إفراز الكثير من الهرمونات في الدماغ دفعة واحدة بشكل مفرط وقوي، مشيرا إلى أن الجرعات العالية منه قد تتسبب في تركيز المادة السمية في الدم والدماغ وبالتالي في ارتفاع حاد في ضغط الدم وسمية سريعة قد تودي بحياة المتعاطي”.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع #مكافحة_المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع… تم النشر بواسطة ‏الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‏ في الأحد، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤