«مايكروسوفت» تُعلن رسميًا عن ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا اسم الإصدار التالي من نظامها التشغيلي، اليوم الخميس، وهو ويندوز 11.

وبعد أشهر من التشويق والتلميحات والتسريبات بشأن الرقم 11، أصبح نظام التشغيل الجديد من مايكروسوفت رسميًا.

وينصب التركيز الكبير لنظام التشغيل ويندوز 11 على تبسيط واجهة مستخدم ويندوز، ومتجر مايكروسوفت الجديد، وتحسينات في الأداء وتعدد المهام.

ويتضمن ويندوز 11 قائمة ابدأ جديدة وزر ابدأ محدث يتمركز كلاهما في شريط المهام، بحسب ما نقل موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

Get 3 minutes closer to the release of #Windows11 #MicrosoftEvent pic.twitter.com/qI55tvG6wK

— Windows (@Windows) June 24, 2021