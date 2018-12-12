ماي.. تنجو من تصويت لسحب الثقة

وأوضح بريدي أن 200 نائب صوتوا لصالح رئيسة الوزراء، بينما صوت 117 نائباً لسحب الثقة منها.

وتقضي قواعد الحزب بأن يحسم التصويت بالأغلبية البسيطة، أي بأكثر من نصف عدد الأصوات.

وبفوزها بهذا التصويت، تحصل ماي على حصانة لمدة 12 شهراً لن يمكن خلالها الدعوة إلى تصويت مماثل على الثقة في زعامتها لحزب المحافظين.

لكن لا يزال بإمكان المعارضة في مجلس العموم الدعوة إلى تصويت على سحب الثقة منها، علماً أن زعيم المعارضة جيريمي كوربن قال إنه قد يقدم على هذا الخيار “في الوقت المناسب”.

ومن جانبها تعهدت ماي بأنها ستواجه التصويت على سحب الثقة منها الذي أطلقه نواب من حزبها “بكل إمكاناتها”، مشيرة إلى أن أي تغيير الآن يهدد بإخراج عملية بريكست عن مسارها.

وقالت رئيس الوزراء في بيان إنها “على استعداد لإتمام المهمة” المتمثلة بتطبيق بريكست.

وكانت ماي قد اضطرت الاثنين لتأجيل التصويت في البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب توقعات بالتصويت عليه بالرفض.