ما الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من «المعادن النادرة» بالعالم؟

كشفت بيانات شركة “ستاتستا” المتخصصة في الإحصاءات، عن “قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمعادن النادرة في العالم في 2024”.

وبحسب البيانات، “تحتفظ الصين بالصدارة العالمية في احتياطيات وإنتاج المعادن الأرضية النادرة، حيث تمتلك 44 مليون طن، في المقابل، تعتمد الولايات المتحدة، التي تمتلك احتياطيات تبلغ 1.9 مليون طن، بشكل كبير على الواردات الصينية من هذه المعادن المكررة، وتأتي البرازيل والهند في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث الاحتياطيات، حيث تمتلك البرازيل 21 مليون طن، والهند 6.9 مليون طن، ورغم هذه الاحتياطيات يظل إنتاجهما منخفضا، حيث لا يتجاوز 1000 طن سنويا”.

ووفق البيانات، “أستراليا، تمتلك احتياطيات تبلغ 5.7 مليون طن، فيما تمتلك روسيا 3.8 مليون طن، وفيتنام 3.5 مليون طن، وغرينلاند 1.5 مليون طن”.

وفيما يلي قائمة الدول الأكثر امتلاكا للمعادن النادرة في العالم في 2024 بحسب بيانات “ستاتستا”:

الصين – 44 مليون طن

البرازيل – 21 مليون طن

الهند – 6.9 مليون طن

أستراليا – 5.7 مليون طن

روسيا – 3.8 مليون طن

فيتنام – 3.5 مليون طن

الولايات المتحدة – 1.9 مليون طن

غرينلاند – 1.5 مليون طن