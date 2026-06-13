ما حقيقة اختراق منظومة وزارة المالية؟

أكدت منصة تبيان أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض منظومة وزارة المالية لاختراق كامل والحصول على نسخة من بياناتها، لا أساس له من الصحة، وذلك بعد التحقق من الجهات المختصة داخل الوزارة.

وأوضحت الوزارة، بحسب إفادة نقلتها منصة تبيان، أن المزاعم المتداولة لا تستند إلى أي معلومات أو وقائع موثقة، مؤكدة أن منظوماتها الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومستقر دون تسجيل أي اختراق أو تسريب للبيانات.

وأضافت وزارة المالية أن جميع الأنظمة والخدمات المرتبطة بعملها تواصل أداء مهامها بشكل اعتيادي، دون أي خلل أو تأثير على سير العمل، مشددة على سلامة البنية الرقمية وعدم وجود أي مؤشرات على عمليات اختراق.

وفي السياق ذاته، دعت منصة تبيان إلى ضرورة تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل تداولها أو إعادة نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، محذرة من الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي تسهم في إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.

وأكدت المنصة أن التحقق من الأخبار قبل نشرها يمثل خطوة أساسية للحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة، خاصة في القضايا المتعلقة بالبيانات الحكومية والخدمات العامة.

وكان الصحفي أحمد السنوسي كشف عن تعرض منظومة وزارة المالية لاختراق شامل، مشيرًا إلى أن الجهات المنفذة للعملية تمكنت من الحصول على نسخة احتياطية كاملة من بيانات المنظومة.

وأوضح السنوسي أن هذه المعطيات، وفق ما أورده، تشير إلى وصول غير مصرح به إلى قاعدة بيانات مركزية مرتبطة بإدارة الشؤون المالية للدولة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الجهة المنفذة أو حجم البيانات المتأثرة.

وأثارت هذه الأنباء حالة من القلق بشأن سلامة المعلومات المالية الحساسة، نظرًا لكونها تمثل بنية أساسية في إدارة الموارد المالية للدولة، ما فتح باب التساؤلات حول مستوى الحماية السيبرانية للأنظمة الحكومية.