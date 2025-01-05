ما سبب غياب «ميسي» عن حفل تكريمه في البيت الأبيض؟

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم MLS عن حفل تكريم الرئيس الأمريكي جو بايدن له في البيت الأبيض.

وبعث ميسي الذي أصبح أول أرجنتيني وأول لاعب كرة قدم يحصل على وسام الحرية الرئاسي، رسالة إلى البيت الأبيض في ديسمبر الماضي، عندما علم بأنه سيحصل على الوسام، ليعرب عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور.

وقال فريق إدارة ميسي ونادي إنتر ميامي لصحيفة “USA Today”: “ميسي قال إنه يشعر بتقدير عميق وشرف كبير لتلقي هذا التكريم، لكنه لن يتمكن من الحضور بسبب تضارب في المواعيد والتزامات سابقة، كما أعرب عن امتنانه وأشار إلى أنه يأمل في فرصة للقاء بايدن في المستقبل القريب”.

وحضرت الشخصيات الـ18 الأخرى حفل التكريم من بينها ماجيك جونسون أسطورة كرة السلة الأميركية، وبونو قائد فرقة “يو تو” ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون ونجما هوليود مايكل جيه فوكس ودينزل واشنطن.

ويعتبر هذا الوسام، أعلى وسام مدني بالولايات المتحدة، وهو مخصص فقط “للأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في ازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها، أو في السلام العالمي، أو في جهود مجتمعية أو عامة أو خاصة ذات أهمية كبيرة”.

وقال البيت الأبيض بأن اختيار ميسي (37 عاما) جاء لمسيرته الرياضية المتميزة، والتزامه الخيري من خلال مؤسسته ودوره سفيرا للنوايا الحسنة لليونيسيف.

وتابع “برزت مؤسسة اللاعب لدعمها برامج صحة الأطفال وتعليمهم في جميع أنحاء العالم، وهو جهد يكمل تأثيره كأحد أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الرياضة”.

وقاد ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول بطولة في تاريخه (كأس الدوريات) عام 2023، لكنه خرج من الدور الأول لملحق الدوري الأمريكي للمحترفين العام الماضي.

وحصل ليونيل ميسي (37 عاما) خلال مسيرة مهنية رائعة مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، على عشرات الألقاب الجماعية والفردية، أبرزها الفوز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، والتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، والميدالية الذهبية الأولمبية، إضافة إلى 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في “كوبا أمريكا”.

إنتر ميامي عبر الموقع الرسمي لنادي :



حصل قائد إنتر ميامي الأسطورة ليونيل ميسي على ميدالية الحرية الرئاسية من قبل رئيس الولايات المتحدة جو بايدن اليوم ، كان ميسي واحداً من القادة العظماء التسعة عشر الذين تم تكريمهم بالجائزة المرموقة



وسام الحرية الرئاسي هو أعلى تكريم مدني في… pic.twitter.com/260BRWh235 — ميامي بالعربي (@InterMiamiAr) January 5, 2025

Today, President Biden awarded the Presidential Medal of Freedom to 19 great leaders who have made America a better place. pic.twitter.com/d610LtMoes — The White House (@WhiteHouse) January 4, 2025