ما هي أفضل التمارين الرياضية في شهر رمضان ومتى نمارسها؟

مع دخول الشهر الكريم، يتساءل الكثيرون عن الطريقة الصحيحة لممارسة التمارين الرياضية، بشكل لا يؤذي الصحة أو يسبب الإجهاد.

وفي هذا السياق، يشير خبراء التغذية والأطباء، إلى أنه يمكن ممارسة التمارين في أي وقت أثناء الصيام في رمضان، مشيرين إلى ضرورة اختيار وقت يشعر فيه الشخص بالحيوية والنشاط لممارسة التمارين.

كما ينصح الأطباء، بتناول العصائر الطازجة، أو الماء مع بعض ثمار الفاكهة والحليب، أو طبق الحساء، ثم ممارسة التمارين، وبعدها تناول الوجبة الرئيسية بعدها، كما يمكن ممارسة التمارين الرياضية، قبل السحور مباشرةً، وإذا كان الشخص قادرًا على التدريب على معدة فارغة، فعندها يمكن ممارسة الرياضة قبل الإفطار مباشرةً مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون الطقس شديد الحرارة، وأن يحصل الشخص على كمية وفيرة من الماء في السحور لتجنب حدوث الجفاف.

وحول أفضل رياضة يمكن للصائم ممارستها، يشير الأطباء وخبراء التغذية، إلى ينصح بممارسة تمارين المقاومة للحفاظ على كتلة العضلات، والتي تشمل:

تمارين وزن الجسم مثل القرفصاء، والاندفاع.

تمارين الضغط، ورفع الأوزان.

تمارين الساقين والذراعين وعضلات البطن.

وفي ذات الوقت، ينصح الأطباء، بالحد من تمارين الكارديو في رمضان، لأن ممارستها بشكل كبير يؤدي إلى استهلاك الجليكوجين من الجسم، ما يجعل الجسم يبدأ في استهلاك البروتينات المخزنة للحصول على الطاقة، وهو ما يسبب نقص الكتلة العضلية، لذا يمكن الاكتفاء بالمشي كواحد من تمارين الكارديو البسيطة في أثناء الصيام.

بدورها، أكدت جينيفر ديكس، المدربة الرياضية في قسم الطب الرياضي ‫لدى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، إن هناك عددا من ‫المعايير التي يمكن للصائمين تطبيقها في رمضان لممارسة الرياضة بأمان.

‫وأوضحت ديكس، أن أهم تلك المعايير لممارسة الرياضة بأمان خلال الصيام، تتعلق بعدم تفويت وجبة السحور، والحرص على تناول ‫وجبات متوازنة، كما يجب أن تشتمل وجبتا السحور والإفطار على الكربوهيدرات، مثل الخبز الأسمر والبروتينات الخالية من الدهون.

‫وأكدت ديكس، ضرورة التركيز على الأغذية التي تسهم في ترطيب الجسم، و‫تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والتفاح ‫والكمثرى، والخيار، كما يتوجب شرب لتر من ‫الماء في الصباح مع السحور، لتجنب الجفاف.

المصدر: مواقع طبية وإلكترونية

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