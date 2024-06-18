ما هي أفضل المشروبات التي تروي العطش في الطقس الحار؟

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يبحث معظمنا عن مشروبات تروي العطش في الطقس الحار، فما هي أفضل الأنواع التي ينصح بها؟

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة تاتيانا جاروفسكايا: “في الطقس الحار يجب إرواء العطش في الوقت المناسب من أجل الحفاظ على توازن المحلول الملحي في الجسم”.

وأضافت لوكالة نوفوستي: “لا تساعد جميع المشروبات في ذلك، فمثلا القهوة والكحول والشاي المركز والمشروبات الغازية المحلاة لها تأثير معاكس، لأنها تسحب السوائل من الخلايا، كما أن الكحول يجفف الخلايا أيضا”.

وتابعت جاروفسكايا: “يشرب الكثيرون عصير الليمون الحلو أو الكولا في الطقس الحار، وهذا خطأ لأنه يزيد من كثافة الدم ويضعف إمدادات الدم، بالإضافة إلى ذلك، يرتفع مستوى الأنسولين في الدم بسرعة، ما يزيد الرغبة في شرب هذه المشروبات أكثر فأكثر، أي من جانب لا يروي الشخص عطشه تماما، ومن جانب آخر، يحصل على نسبة زائدة من السكر”.

وقالت جاروفسكايا: “أفضل مشروب لإرواء العطش هو الماء النقي غير المغلي”، مضيفة: “تروي العطش جيدا المياه المعبأة في زجاجات، ومياه الينابيع، والمياه المعدنية أيضا، بشرط أن لا تكون غازية لأن الغازات يمكن أن تهيج الغشاء المخاطي للمعدة”.

وأضافت: “الماء غني بالإلكتروليتات، أي المعادن، ويفقد الشخص في الطقس الحار مع التعرق الغزير المعادن، وعندما يشرب الشخص الماء يتشبع الجسم ويحافظ على توازن الإلكتروليت، كما أن الماء الحوامض، مثل عصير الليمون أو البرتقال هو وسيلة جيدة لإرواء العطش، بالإضافة إلى أن منتجات الألبان الحامضية تروي العطش جيدا”.