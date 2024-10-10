ما هي الدول الأغنى عالمياً بحجم الأصول السيادية؟

أصدرت مؤسسة “غلوبال إس دبيلو إف” تصنيفاً عالمياً جديداً، تضمن أبرز المدن العربية والعالمية، ضمن الأغلى بحجم الأصول السيادية.

وبحسب المؤسسة، “جاءت 5 مدن عربية ضمن الأغلى عالمياً من حيث حجم رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها”.

ووفق بيان المؤسسة، “جاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى كأغنى مدينة في العالم، من حيث صناديق الثروة السيادية بواقع 1.674 تريليون دولار، حتى الأول من أكتوبر 2024، وحلت العاصمة النرويجية أوسلو في المركز الثاني بفضل احتضانها لثاني أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم والذي يدير أصولًا بقيمة 1.6 تريليون دولار”.

وبحسب المؤسسة، “جاءت مدينة بكين في المرتبة الثالثة، مع إدارة أصول بقيمة 1.342 تريليون دولار حيث تعد مقرا رئيسيا لمؤسسة الاستثمار الصيني، أما في المرتبة الرابعة حلت سنغافورة مع أصول تصل قيمتها إلى 1.135 تريليون دولار حيث تضم “جي إم سي” و”تماسيك القابضة”، بينما حلت العاصمة السعودية الرياض المرتبة الخامسة مع أصول بقيمة 1.119 تريليون دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة”.

ووفق البيان: “في المرتبة السادسة، هونغ كونغ، مع إدارة أصول بقيمة 1.106 تريليون دولار من خلال شركة إدارة الدولة للنقد الأجنبي “SAFE” التابعة لبنك الشعب الصيني، وجاءت الكويت في المرتبة السابعة مع أصول بقيمة 978 مليار دولار، وبعدها الدوحة مع أصول بقيمة 510 مليارات دولار، فيما وحلت دبي في المرتبة التاسعة بحجم أصول سيادية تبلغ 490 مليار دولار، في حين جاءت مدينة ميلبورن الأسترالية المرتبة العاشرة بأصول قدرها 239 مليار دولار”.