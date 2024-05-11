ما هي الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة؟

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، “قراراً يؤكد حق دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وصوتت لصالح مشروع القرار 143 دولة، وعارضته 8 دول وإسرائيل، فيما امتنعت 25 عن التصويت”.

وفيما يلي الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة:

الدول الممتنعة: ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالاوي، جزر مارشال، موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، مولدوفا، رومانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، فانواتو.

الدول المعارضة: الأرجنتين، التشيك، هنغاريا، إسرائيل، مايكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابواغينيا الجديدة، الولايات المتحدة.

هذا ونص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن “دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء توصية محكمة العدل الدولية الصادرة في الـ 28 من أيار 1948 وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة”.