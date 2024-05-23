ما هي نصيحة الرئيس الأمريكي للشباب المقبلين على الزواج؟

لم ينس الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يتحدث عن إنجازاته التشريعية في خطابه بولاية “نيو هامبشاير”، أن يقدم نصائحه للشباب المقبلين على الزواج!

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قال بايدن في خطابه في نيو هامبشاير: “لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر”، مضيفا: “واحدة منهم سوف تحبك دائما”.

وبعد خطابه، “ذهب الرئيس الأمريكي للتحدث إلى الجمهور، وأعطى جاك براون البالغ من العمر 7 سنوات، وكارتر براون البالغ من العمر 5 سنوات، المال لشراء المثلجات”.

يذكر أن “زوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5 أخوات، وسبق أن انضمت إليها أخواتها في عدة مناسبات بالبيت الأبيض”.

هذا ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، وبحسب التوقعات، سيشارك فيها الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري.