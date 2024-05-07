مبابي يطمئن جماهير باريس سان جيرمان قبيل مواجهة بوروسيا دورتموند

أعرب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ثقته بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونز ليغ) هذا الموسم 2024/2023، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

ويلتقي النادي الباريسي مع منافسه بوروسيا دورتموند على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في الأراضي الألمانية، قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند بهدف دون رد.

وقال مبابي قبل مباراة الإياب، في تصريحات نقلها موقع “يورو سبورت”: “هناك الكثير من الضغط، وهو أمر طبيعي لأن هناك مكاناً على المحك في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو أمر مهم للغاية، خاصة عندما تفكر في سجل النادي في المسابقة”.

وأضاف: “نحن ندرك الضغط، لكن المجموعة هادئة للغاية”، وقال في رسالة مطمئنة لجماهير فريقه: “نحن واثقون من أننا سنعود بالنتيجة ونصل إلى النهائي”.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، قائلاً: “أنا متأكد من أنني سأكون خلال المباراة بمزاج جيد، ومستعد للدفاع عن ألوان فريقي ومساعدته على التأهل للمشهد الختامي”.

وكان كيليان مبابي قد سجّل 8 أهداف بعد خوضه 11 مباراة في تشامبيونز ليغ خلال الموسم الجاري.