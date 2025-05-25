مبابي يقترب من الحذاء الذهبي.. وصلاح في سباق اللحظة الأخيرة

تصدر الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد قائمة المنافسة على جائزة “الحذاء الذهبي” لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للموسم الحالي 2024-2025، بعد إحرازه هدفين في فوز فريقه على ريال سوسييداد في الجولة 38 الأخيرة من الدوري الإسباني.

عزز مبابي صدارته لهدافي “لا ليغا” برصيد 31 هدفًا، متفوقًا بفارق 6 أهداف على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما يتصدر مبابي قائمة هدافي أوروبا بـ62 نقطة، ويأتي خلفه مباشرة السويدي فيكتور غيوكيرس، الملقب بـ”رونالدو الجديد”، برصيد 58.5 نقطة، بعد تسجيله 39 هدفًا في الدوري البرتغالي، الذي يتم احتساب أهدافه بنقطة ونصف فقط.

يحتل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، المركز الثالث في القائمة برصيد 56 نقطة، بعد تسجيله 28 هدفًا، وهو متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ”، ويأمل صلاح أن يكون أول لاعب مصري وعربي يفوز بهذه الجائزة، رغم صعوبة اللحاق بمبابي، خصوصًا قبل مباراة ليفربول الأخيرة أمام كريستال بالاس.

يذكر أن النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ فاز بالجائزة في الموسم الماضي بعد تسجيله 36 هدفًا.