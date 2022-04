مباحثات إيطالية تركية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، التطورات في كل من ليبيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى بحث التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي انعقد اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي سيستمر لمدة يومين.

وجدد ” دي مايو ” دعم بلاده للاستقرار الليبي ولجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، لضمان الاستقرار من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

يُشار إلى أن الاجتماع الذي بدأت أعماله مساء اليوم سيستمر على مدار يومين حتى مساء الخميس، ويشارك فيه 30 وزير خارجية يمثلون الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

FM @luigidimaio meets Turkish counterpart, @MevlutCavusoglu. Focus on:

🔹 🇺🇦🇷🇺negotiations: 🇮🇹 supports every mediation for a diplomatic solution and for local truces.

🔹 Lybia: 🇮🇹supports #UN mediation efforts to ensure stability and preserve the electoral process

— Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) April 6, 2022