مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز «الإنتاج النفطي» وتطوير المشاريع

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجي” باتريك بويانيه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وبحسب ما نشره سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، تناول اللقاء مناقشة فرص تطوير المشاريع القائمة بين الجانبين، إلى جانب استكشاف آفاق استثمارية جديدة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية داخل البلاد.

كما بحث الجانبان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “توتال إنرجي”، والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة في دعم استقرار قطاع النفط والغاز وتعزيز استدامته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سليمان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز ودعم الاقتصاد الوطني.