مباحثات بين داخلية الوفاق والبعثة الأممية حول إصلاح القطاع الأمني

عقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا،إجتماعا مع رئيس البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، لبحث سبل التعاون في تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المباحاثات التي شملت أيضاً، برامج نزع السلاح، وتطوير وإصلاح القطاع الأمني بشكل عام.

وركز الاجتماع حول سبل التعاون في تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية وبرامج نزع السلاح وتطوير وإصلاح القطاع الأمني بشكل عام.

وضمت المباحثات مدير إدارة الشرطة العربية والدولية ومدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية،عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، مع كبار المستشارين السياسيين ومسؤولي مكتب تطوير السياسات الأمنية بالبعثة الأممية.