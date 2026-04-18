الحكم المحلي: تمكين «المرأة» أولوية في البلديات

سجل مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، حضورًا لافتًا من خلال “جناح المرأة” ضمن فعاليات الدورة الـ52 من معرض طرابلس الدولي، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الاقتصادية والمهنية للنساء في مختلف البلديات.

وشهد الجناح مشاركة فاعلة من مركز تدريب المرأة جنزور، الذي قدم نماذج من البرامج التدريبية المتقدمة، إلى جانب عرض مخرجات المتدربات في مجالات ريادة الأعمال والحرف اليدوية، في صورة تعكس تطور مهارات المشاركات.

كما ساهم مركز تدريب المرأة حي الأندلس في إبراز دور مراكز التدريب المحلية بوصفها حاضنات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال برامج تأهيلية تستهدف تطوير المهارات وفتح آفاق جديدة أمام النساء للانخراط في سوق العمل والإنتاج.

وتركزت أهداف المشاركة على تسليط الضوء على إبداعات المرأة الليبية وقدرتها على الإسهام في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى التعريف بالبرامج التدريبية التي تقدمها المراكز التابعة للبلديات تحت إشراف وزارة الحكم المحلي.

وشملت المشاركة العمل على بناء جسور تواصل بين المتدربات وسوق العمل، إلى جانب تعزيز الروابط مع الجهات الداعمة والمستثمرين المشاركين في المعرض، بما يوسع فرص التمكين المهني ويدعم المبادرات الإنتاجية.

وسجل جناح المرأة إقبالًا واسعًا من الزوار والشخصيات العامة، الذين أبدوا اهتمامًا بمستوى التنظيم وجودة المعروضات والبرامج التدريبية، في مشهد يعكس تفاعلًا واضحًا مع جهود تمكين المرأة على المستوى المؤسسي.

وتعكس هذه المشاركة توجه وزارة الحكم المحلي نحو نقل ملف المرأة من إطار الدعم التقليدي إلى التمكين الفعلي داخل البلديات، عبر برامج تدريبية ومبادرات إنتاجية تعزز حضورها في المشهد الاقتصادي.

ويأتي ذلك في سياق أوسع يشهده معرض طرابلس الدولي، الذي يمثل إحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية في ليبيا، حيث يجمع مؤسسات محلية ودولية لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية.

وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت المؤسسات الحكومية إلى تعزيز حضور المرأة في القطاعات الاقتصادية، من خلال إطلاق مراكز تدريب وبرامج دعم تستهدف رفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم مشاريعها الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب التحولات الاقتصادية في البلاد.