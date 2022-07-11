مبادرة الحل السياسي.. محور لقاء «اللافي» برئيس مجلس النواب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، في مدينة القبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفقة النائبين المبروك الخطابي، وأيمن سيف النصر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أعلنه الأسبوع الماضي.

وناقش اللقاء عدد من المواضيع، حول كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية، بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة، قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين.

هذا وأشار اللافي إلى التأكيد على ما جاء في مطالبة رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أزمة الكهرباء، لأجل سرعة التخفيف من معاناة العشب، وفق قوله.