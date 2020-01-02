مبادرة جزائرية لدعم الحل السلمي في ليبيا

قال الرئيس الجزائري إن بلاده ترفض إقصاءها من الحلول المقترحة لحل الأزمة الليبية. [رويترز]

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الخميس، أن بلاده ستطلق في قادم الأيام مبادرات متعددة في اتجاه الحل السلمي للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح للإعلام المحلي، على هامش إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال بوقادوم:

ستقوم الجزائر في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط.

وأشار الوزير الجزائري إلى رفض بلاده التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وحث بوقادوم، الأطراف الليبية على وقف الاقتتال فيما بينها، واستئناف الحل السلمي والسياسي.

وأضاف يقول:

لغة المدفعية ليست هي الحل، وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين، وبمساعدة جميع الجيران، وبالأخص الجزائر.

هذا وسترسل الجزائر، الجمعة، قافلة مساعدات إنسانية ثانية، إلى ليبيا، انطلاقا من مدينة جانت، القريبة من الحدود الليبية أقصى جنوب شرقي البلاد.

يأتي ذلك في حين قررت الجزائر، الخميس الماضي، إعادة تفعيل وتنشيط دورها على الصعيد الدولي، خاصة ما يتعلق بالملف الليبي وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وإفريقيا، وفق ما خلص إليه اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي خطاب تنصيبه رئيسا للجمهورية، شدد تبون على أهمية ليبيا بالنسبة للجزائر، وقال إن بلاده ترفض إقصاءها من الحلول المقترحة لحل الأزمة الليبية.