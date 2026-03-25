مبادرة جيل الطاقة: 4000 نموذج تقديم من مختلف المدن

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أن مبادرة جيل الطاقة 2026 استقبلت أكثر من 4000 نموذج تقديم، منها 2546 نموذجًا مكتملًا وصحيحًا، تمثل مشاركة شباب من أكثر من 26 مدينة ليبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الأرقام تعكس مشاركة واسعة من الشباب الليبي في مختلف مناطق البلاد، حيث أبدى الشباب اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في قطاع الطاقة وتشجيع الابتكار والمبادرات الشبابية المستدامة.

وأضافت الوزارة أن مبادرة جيل الطاقة 2026 تسعى إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريبية ومسابقات ومشاريع تطبيقية في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والإدارة الذكية للطاقة، بما يدعم التطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة في ليبيا.

وأكدت الوزارة أن ليبيا تشهد في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بقطاع الطاقة وتطوير الكفاءات المحلية، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.

وأشارت إلى أن مبادرة جيل الطاقة 2026 تعد من أبرز البرامج الوطنية التي توفر للشباب منصة لتطبيق أفكارهم وابتكاراتهم، وتعمل على تحفيز المشاركة المجتمعية في مشاريع الطاقة المستدامة، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل في هذا القطاع الحيوي.