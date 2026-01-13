مباريات حاسمة.. «الدوري الممتاز وكأس ليبيا» من فبراير حتى يونيو

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر لجنة تنظيم المسابقات، عن برنامج النصف الثاني من الموسم الرياضي 2025/2026، والذي يشمل مواعيد مباريات الدوري الليبي الممتاز وأدوار كأس ليبيا، في جدول زمني يمتد من فبراير حتى يونيو.

ويبدأ الموسم بمباريات الدور 32 من كأس ليبيا خلال فبراير، قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز لإكمال مرحلة الإياب، حيث تستمر الجولات بوتيرة منتظمة خلال مارس وأبريل.

ويشهد أبريل مباريات حاسمة بإقامة الدور 16 من كأس ليبيا وربع النهائي بالتوازي مع استمرار جولات الدوري، ما يعكس ضغطًا كبيرًا على الأندية في سباق المنافسة.

أما شهر مايو، فسيُخصص لمراحل السداسي الأول من الدوري الممتاز، وصولًا إلى الدور نصف النهائي لكأس ليبيا، فيما تُختتم المنافسات في يونيو بإقامة نهائي الدوري ونهائي كأس ليبيا، بما يعزز الإثارة ويحفز الجماهير على متابعة الموسم حتى نهايته.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الرزنامة تهدف إلى تنظيم الموسم وضمان انتظام المنافسات، بما يخدم مصالح الأندية ويُعزز التنافس الفني، ويمنح اللاعبين فرصة لإظهار مستوياتهم والارتقاء بالمستوى الكروي العام في البلاد.